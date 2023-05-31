Мавра Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1717
Муж: Исай Тарасов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Фёдор Исаев
Отец ребёнка: Исай Тарасов
Рождение ребёнка
1721
Сын: Дмитрий Исаев
Отец ребёнка: Исай Тарасов
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Фекла Исаева
Отец ребёнка: Исай Тарасов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Елена Исаева
Отец ребёнка: Исай Тарасов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ефимия Исаева
Отец ребёнка: Исай Тарасов
Смерть
Неизвестно