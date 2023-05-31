Мавра Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1717

Муж: Исай Тарасов

Рождение ребёнка
1718

Сын: Фёдор Исаев

Отец ребёнка: Исай Тарасов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Дмитрий Исаев

Отец ребёнка: Исай Тарасов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Фекла Исаева

Отец ребёнка: Исай Тарасов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Елена Исаева

Отец ребёнка: Исай Тарасов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ефимия Исаева

Отец ребёнка: Исай Тарасов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно