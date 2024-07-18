Павлов Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1900 ст.
Дата смерти16.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.06.1900 ст.
дата крещения - 09.06.1900 место рождения - с.Роджествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянский сын Антоний Иоаннович Павлов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
16.08.1900 ст.
дата погребения - 17.08.1900 место смерти - с.Роджествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все