Павлов Кирилл Васильевич 09.06.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Кирилл Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.06.1900 ст.

Дата смерти

16.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1900 ст.

Отец: Павлов Василий Михайлович

Мать: Павлова Агафья Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.06.1900 место рождения - с.Роджествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянский сын Антоний Иоаннович Павлов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Смерть
16.08.1900 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 17.08.1900 место смерти - с.Роджествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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