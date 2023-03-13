$99
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Гордѣева Марія
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Симанова Епистимія
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаковъ Діомидъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Прасковья
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Алексѣй