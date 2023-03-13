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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Гордѣева Марія

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Симанова Епистимія

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаковъ Діомидъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Прасковья

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Алексѣй

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