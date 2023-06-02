Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кузьмин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кузьмин

Смерть
Неизвестно