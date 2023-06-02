Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кузьмин
Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кузьмин
Смерть
Неизвестно