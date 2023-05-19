Козлов Федор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Федор Павлов

Козлов Федор Павлов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

27.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1911

Отец: Козлов Павел Тихонов

Мать: Козлова Анна Игнатова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
28.12.1911
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно