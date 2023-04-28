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Krimm (Grimm) Mihkel

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

29.12.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
28.02.1910 ст.

Жена: Krimm Martha

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.

Дочь: Krimm Elfride Ludmilla

Мать ребёнка: Krimm Martha

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
?.02.1916 ст.

Сын: Krimm Herbert Johan

Мать ребёнка: Krimm Martha

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
29.04.1919 ст.

Сын: Krimm Ernst Alfred

Мать ребёнка: Krimm Martha

Смерть
Неизвестно
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