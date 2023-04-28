Krimm (Grimm) Mihkel
Место рождения
Дата рождения29.12.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1910 ст.
Жена: Krimm Martha
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.
Дочь: Krimm Elfride Ludmilla
Мать ребёнка: Krimm Martha
Рождение ребёнка
?.02.1916 ст.
Сын: Krimm Herbert Johan
Мать ребёнка: Krimm Martha
Рождение ребёнка
29.04.1919 ст.
Сын: Krimm Ernst Alfred
Мать ребёнка: Krimm Martha
Смерть
Неизвестно