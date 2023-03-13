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Кожевниковъ Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кожевниковъ Трофимъ

Мать: Кожевникова Пелагея

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