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Горин Максим Харитонович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Горин Харитон Андреевич

Мать: Горина Агриппина Лаврентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1855
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд