(Аппак) Анна Эльчафановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Аппак) Анна Эльчафановна

(Аппак) Анна Эльчафановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: Аппак Рахель Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close