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(Тестова) Степанида Григорьевна
(Тестова) Степанида Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1961
Пол
Женский
Отец
Акишев Лука
Мать
Акишева Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Акишев Лука
Мать:
Акишева Евдокия
Смерть
1961
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