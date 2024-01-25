(Тестова) Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тестова) Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Акишев Лука

Мать: Акишева Евдокия

Смерть
1961
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