Зоренко (Рудоменко) Наталья Иудична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоренко (Рудоменко) Наталья Иудична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
16.02.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Моисеевич Рудоменко
Восприемник
15.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Порфирий Моисеевич Рудоменко
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Зоренко Денис Данилович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRQ3?i=29&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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