Зоренко (Рудоменко) Наталья Иудична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
16.02.1886 ст.
Федор Моисеевич Рудоменко
Восприемник
15.02.1890 ст.
Порфирий Моисеевич Рудоменко
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRQ3?i=29&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно