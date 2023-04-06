Василенко (Юрченко) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1892
Рождение ребёнка
23.06.1899
Отец ребёнка: Василенко Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1901
Отец ребёнка: Василенко Кузьма Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно