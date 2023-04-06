Василенко (Юрченко) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Юрченко) Евдокия Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1892

Муж: Василенко Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Василенко Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Василенко Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1901

Сын: Василенко Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Василенко Кузьма Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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