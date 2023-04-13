(Темникова) Варвара Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1835
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1841
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1844
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1846
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1850
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно