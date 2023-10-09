Феодосия баба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Королева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
26.06.1919
Дочь: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
27.01.1925
Дочь: Сульдина Мария сыре пати Маря Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно