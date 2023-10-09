Феодосия баба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия баба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Королева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
26.06.1919

Дочь: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.01.1925

Дочь: Сульдина Мария сыре пати Маря Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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