Сахаров Юрий Анатольевич 06.12.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахаров Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950

Отец: не указан

Мать: Сахарова Екатерина Леонидовна

Рождение ребёнка
04.01.1973

Сын: Сахаров Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна

Рождение ребёнка
08.01.1974

Дочь: Сахарова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

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