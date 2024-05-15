Сахаров Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1973
Сын: Сахаров Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна
Рождение ребёнка
08.01.1974
Дочь: Сахарова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область