Сахарова Марина Юрьевна 08.01.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахарова Марина Юрьевна

Место рождения

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

Дата рождения

08.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1974

Отец: Сахаров Юрий Анатольевич

Мать: Сахарова (Коркодинова) Людмила Германовна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1992

Дочь: Абрамова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Александрович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.2004

Дочь: Сахарова Марина Александровна

Отец ребёнка: Коковихин Александр Юрьевич

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.2013

Дочь: Сахарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Утюмов Алексей Валерьевич

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