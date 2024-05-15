Сахарова Марина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1974
Рождение ребёнка
03.09.1992
Дочь: Абрамова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
28.12.2004
Дочь: Сахарова Марина Александровна
Отец ребёнка: Коковихин Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
30.04.2013
Дочь: Сахарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Утюмов Алексей Валерьевич