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Власова Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 23.06.1812

Сын: Власов Иван Мартинович

Отец ребёнка: Власов Мартин Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Власова Мария Мартиновна

Отец ребёнка: Власов Мартин Власович

Рождение ребёнка
05.04.1818

Дочь: Маликова Ирина Мартиновна

Отец ребёнка: Власов Мартин Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1821

Дочь: Петрунина Евдокия Мартиновна

Отец ребёнка: Власов Мартин Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1824

Сын: Петрунин Семен Мартинович

Отец ребёнка: Власов Мартин Власович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Мартин Власович

Смерть
Неизвестно
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