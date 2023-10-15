Власова Мария Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 23.06.1812
Отец ребёнка: Власов Мартин Власович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Власова Мария Мартиновна
Отец ребёнка: Власов Мартин Власович
Рождение ребёнка
05.04.1818
Дочь: Маликова Ирина Мартиновна
Отец ребёнка: Власов Мартин Власович
Рождение ребёнка
03.08.1821
Дочь: Петрунина Евдокия Мартиновна
Отец ребёнка: Власов Мартин Власович
Рождение ребёнка
20.03.1824
Сын: Петрунин Семен Мартинович
Отец ребёнка: Власов Мартин Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно