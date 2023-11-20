Mueller Julius — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mueller Julius

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1860

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1860

Отец: Mueller Ludwig

Мать: Kelm Anna Christine

Смерть
1862
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