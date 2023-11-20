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Mueller Julius
Mueller Julius
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1860
Дата смерти
1862
Пол
Мужской
Отец
Mueller Ludwig
1832 г.р.
Мать
Kelm Anna Christine
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1860
Отец:
Mueller Ludwig
Мать:
Kelm Anna Christine
Смерть
1862
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