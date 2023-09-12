Муравьева (Сапожкова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.03.1857
Рождение ребёнка
03.04.1858
Сын: Муравьев Георгий Абрамович
Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич
Рождение ребёнка
24.07.1859
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич
Рождение ребёнка
22.02.1862
Дочь: Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Муравьев Степан Абрамович
Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич
Смерть
Неизвестно