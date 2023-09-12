Муравьева (Сапожкова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева (Сапожкова) Екатерина Александровна

Муравьева (Сапожкова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.03.1857

Муж: Муравьев Абрам Савельевич

Рождение ребёнка
03.04.1858

Сын: Муравьев Георгий Абрамович

Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич

Рождение ребёнка
24.07.1859

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич

Рождение ребёнка
22.02.1862

Дочь: Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич

Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Муравьев Степан Абрамович

Отец ребёнка: Муравьев Абрам Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close