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Голубев Юрий Федорович
Голубев Юрий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.1938
Пол
Мужской
Отец
Голубев Федор Дорофеевич
1918 г.р.
Мать
Голубева (Кузнецова) Надежда Кузьминична
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1938
Отец:
Голубев Федор Дорофеевич
Мать:
Голубева Надежда Кузьминична
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