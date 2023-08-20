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Голубев Юрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1938

Отец: Голубев Федор Дорофеевич

Мать: Голубева Надежда Кузьминична

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