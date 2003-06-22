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Кокурина Виктория Олеговна
Кокурина Виктория Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.2003
Пол
Женский
Отец
Кокурин Олег Олегович
1975 г.р.
Мать
Мурзайкина Анна Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2003
Отец:
Кокурин Олег Олегович
Мать:
Мурзайкина Анна Владимировна
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