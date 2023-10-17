Неженский Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1896 ст.
Сын: Неженский Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Неженская Анна Романовна
Рождение ребёнка
20.03.1896 ст.
Сын: Неженский Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Неженская Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неженская Анна Романовна
Место жительства
Неизвестно
Копаная 1-я, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно