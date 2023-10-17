Неженский Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неженский Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1896 ст.

Сын: Неженский Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Неженская Анна Романовна

Рождение ребёнка
20.03.1896 ст.

Сын: Неженский Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Неженская Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неженская Анна Романовна

Место жительства
Неизвестно
Копаная 1-я, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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