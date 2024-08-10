Воинов Даниил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Воинов Григорий Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
07.01.1868
Рождение ребёнка
01.03.1872
Дочь: Воинова (Воинова) Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1874
Дочь: Воинова (Воинова) Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1875
Дочь: Воинова (Воинова) Неонилла Даниловна
Мать ребёнка: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно