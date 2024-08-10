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Воинов Даниил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Воинов Григорий Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Воинов Михаил Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
07.01.1868

Жена: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1872

Дочь: Воинова (Воинова) Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1874

Дочь: Воинова (Воинова) Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1875

Дочь: Воинова (Воинова) Неонилла Даниловна

Мать ребёнка: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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