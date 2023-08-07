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Екатерина Анисимовна
Екатерина Анисимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Анисим Елисеевич
1801 г.р.
Мать
Федосья Алексеевна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Анисим Елисеевич
Мать:
Федосья Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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