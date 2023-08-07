Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
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Место
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Рождение
1828

Отец: Анисим Елисеевич

Мать: Федосья Алексеевна

Смерть
Неизвестно