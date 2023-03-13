Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бучневъ Степанъ
Бучневъ Степанъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Бучневъ Варфолмей
1878 г.р.
Мать
Бучнева (Антипина) Анна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Бучневъ Варфолмей
Мать:
Бучнева Анна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия