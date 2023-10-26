Киноян (Согомонян) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1084
Дочь: Думанян Ирина
Отец ребёнка: Киноян Вячеслав
Рождение
08.06.1947
Отец: Согомонян Айказ
Мать: Согомонян Агуник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торосян Каринэ
Отец ребёнка: Киноян Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киноян Сосо
Отец ребёнка: Киноян Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киноян Гамлет
Отец ребёнка: Киноян Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киноян Карен
Отец ребёнка: Киноян Вячеслав