Киноян (Согомонян) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киноян (Согомонян) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЦД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1084

Дочь: Думанян Ирина

Отец ребёнка: Киноян Вячеслав

Рождение
08.06.1947

Отец: Согомонян Айказ

Мать: Согомонян Агуник

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торосян Каринэ

Отец ребёнка: Киноян Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киноян Сосо

Отец ребёнка: Киноян Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киноян Гамлет

Отец ребёнка: Киноян Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киноян Карен

Отец ребёнка: Киноян Вячеслав

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