Киряшкин Павел Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1912
Дата смерти10.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1912
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Федосеева Любовь Павловна
Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Аристова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
03.07.1939
Дочь: Карягина Раиса Павловна
Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
29.10.1947
Дочь: Сигалаева Людмила Павловна
Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист паровоза
Место жительства
Неизвестно
с. Ртищево. г. Пенза
Смерть
10.12.1977
Причина смерти: инфаркт миокарда