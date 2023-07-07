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Киряшкин Павел Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1912

Дата смерти

10.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1912

Отец: Киряшкин Артемий Яковлевич

Мать: Киряшкина Акулина Давыдовна

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Федосеева Любовь Павловна

Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Аристова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
03.07.1939

Дочь: Карягина Раиса Павловна

Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
29.10.1947

Дочь: Сигалаева Людмила Павловна

Мать ребёнка: Киряшкина Акулина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киряшкина Акулина Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист паровоза
Место жительства
Неизвестно
с. Ртищево. г. Пенза
Смерть
10.12.1977
Причина смерти: инфаркт миокарда