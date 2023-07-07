Киряшкина (Курганова) Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киряшкина (Курганова) Акулина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1908

Дата смерти

04.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908

Отец: Курганов Антон

Мать: Курганова Марина

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Федосеева Любовь Павловна

Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Аристова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
03.07.1939

Дочь: Карягина Раиса Павловна

Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
29.10.1947

Дочь: Сигалаева Людмила Павловна

Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киряшкин Павел Артемьевич

Работа или профессия
Неизвестно
разноробочая
Место жительства
Неизвестно
Рязань
Смерть
04.09.1968
Причина смерти: рак желудка