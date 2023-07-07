Киряшкина (Курганова) Акулина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1908
Дата смерти04.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908
Отец: Курганов Антон
Мать: Курганова Марина
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Федосеева Любовь Павловна
Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Аристова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич
Рождение ребёнка
03.07.1939
Дочь: Карягина Раиса Павловна
Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич
Рождение ребёнка
29.10.1947
Дочь: Сигалаева Людмила Павловна
Отец ребёнка: Киряшкин Павел Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разноробочая
Место жительства
Неизвестно
Рязань
Смерть
04.09.1968
Причина смерти: рак желудка