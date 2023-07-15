Чингис-хан (Тэмуджин)
Место рожденияДелюн-Болдок
Дата рожденияМежду 1155 и 1162
Дата смерти18.08.1227 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1155 и 1162
Отец: не указан
Мать: не указана
Делюн-Болдок
Рождение ребёнка
Между 1182 и 1184
Сын: Джучи
Мать ребёнка: Борте-учжин
Каракорум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борте-учжин
Смерть
18.08.1227 ст.
Си Ся, Тангутское государство