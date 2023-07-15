Чингис-хан (Тэмуджин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чингис-хан (Тэмуджин)

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Место рождения

Делюн-Болдок

Дата рождения

Между 1155 и 1162

Дата смерти

18.08.1227 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1161 г.р.

Дети

Между 1182 и 1184 г.р.

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1155 и 1162

Отец: не указан

Мать: не указана

Делюн-Болдок
Рождение ребёнка
Между 1182 и 1184

Сын: Джучи

Мать ребёнка: Борте-учжин

Каракорум
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борте-учжин

Смерть
18.08.1227 ст.
Си Ся, Тангутское государство