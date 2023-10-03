Карпенко Ефим ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1918
Дочь: Шимко Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочетова Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авраменко Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвинова Лидия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно