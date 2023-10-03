Карпенко Ефим ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Ефим ?

Карпенко Ефим ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1918

Дочь: Шимко Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочетова Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авраменко Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпенко Петр Ефимович

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвинова Лидия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close