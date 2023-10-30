(Ковалёва (Дударь)) Мария (Марфа)
Место рождения
Дата рождения21.07.1907
Дата смерти08.02.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907
Отец: Ковалёв Василий
Мать: Василина (Ефимия)
Бракосочетание
30.10.1927
Муж: Житарь Исидор
Рождение ребёнка
07.11.1939
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Житарь Исидор
Рождение ребёнка
07.11.1939
Сын: Житарь Николай
Отец ребёнка: Житарь Исидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Житарь Исидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила (Люся)
Отец ребёнка: Житарь Исидор
Смерть
08.02.1986
Похороны
Неизвестно