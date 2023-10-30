(Ковалёва (Дударь)) Мария (Марфа) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалёва (Дударь)) Мария (Марфа)

Место рождения

Медвежа, Бричанский район

Дата рождения

21.07.1907

Дата смерти

08.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907

Отец: Ковалёв Василий

Мать: Василина (Ефимия)

Медвежа, Бричанский район
Бракосочетание
30.10.1927

Муж: Житарь Исидор

Медвежа, Бричанский район
Рождение ребёнка
07.11.1939

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Житарь Исидор

Вартиковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Житарь Николай

Отец ребёнка: Житарь Исидор

Вартиковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Житарь Исидор

Вартиковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила (Люся)

Отец ребёнка: Житарь Исидор

Вартиковцы, Чернівецька область
Смерть
08.02.1986
Вартиковцы, Чернівецька область
Похороны
Неизвестно
Вартиковцы, Чернівецька область
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