Овчинникова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ельчина Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Авдеевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Овчинников Евгений Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984
Причина смерти: Болезнь