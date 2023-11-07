Овчинникова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ельчина Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Авдеевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Евгений Авдеевич

Смерть
1984
Причина смерти: Болезнь
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