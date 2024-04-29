Гойхман (Goyhman) (Katz) Лея (Leya) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гойхман (Goyhman) (Katz) Лея (Leya)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
1920 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гойхман Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гойхман Моисей

Рождение ребёнка
20.12.1902

Сын: Гойхман Аншил (Аншел Анчел Антон) (Аншел, Анчел, Антон) Бен Мойше Акоен

Отец ребёнка: Гойхман Моисей

Рождение ребёнка
15.02.1920

Сын: Goyhman Ershel Grigoriy

Отец ребёнка: Гойхман Моисей

Смерть
Неизвестно

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