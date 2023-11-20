(Hohenstein) Luise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hohenstein) Luise

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Hohenstein Johan Andreas

Мать: Grams Eva Rosina

Смерть
1908
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