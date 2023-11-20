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(Hohenstein) Luise
(Hohenstein) Luise
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
1908
Пол
Женский
Отец
Hohenstein Johan Andreas
1816 г.р.
Мать
Grams Eva Rosina
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Hohenstein Johan Andreas
Мать:
Grams Eva Rosina
Смерть
1908
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