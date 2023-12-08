Коркина Параскева Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина Параскева Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1913

Муж: Коркин Яков Семенович

Лавочное, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Венчались в Введенской церкви села Лавочное поручители по жениху Иван Васильевич Коркин и Малахия Авдеевич Матвеев, по невесте села Лавочного крестьянин Дамиан Александрович Артамонов и деревни Тарбее... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1914

Сын: Коркин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Коркин Яков Семенович

Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
Крестили в Введенской церкви села Лавочное, восприемники деревни Дежневой Алексей Евменьевич Рыкалин и крестьянская девица Наталья Дмитриевна Тимофеева
Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Коркин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Коркин Яков Семенович

Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
Крестили в Введенской церкви села Лавочное, восприемники Григорий Семенович Коркин и крестьянская жена Наталья Семеновна Матвеева
Смерть
Неизвестно
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