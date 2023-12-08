Коркина Параскева Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1913
Лавочное, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Венчались в Введенской церкви села Лавочное поручители по жениху Иван Васильевич Коркин и Малахия Авдеевич Матвеев, по невесте села Лавочного крестьянин Дамиан Александрович Артамонов и деревни Тарбее... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1914
Отец ребёнка: Коркин Яков Семенович
Крестили в Введенской церкви села Лавочное, восприемники деревни Дежневой Алексей Евменьевич Рыкалин и крестьянская девица Наталья Дмитриевна Тимофеева
Рождение ребёнка
10.10.1915
Отец ребёнка: Коркин Яков Семенович
Крестили в Введенской церкви села Лавочное, восприемники Григорий Семенович Коркин и крестьянская жена Наталья Семеновна Матвеева
Смерть
Неизвестно