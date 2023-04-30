Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1673 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Данила Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Михайло Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1722

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Савельев

Смерть
1749
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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