Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смерти1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Данила Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
1719
Сын: Михайло Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
08.02.1722
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Савельев
Смерть
1749