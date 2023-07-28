Ивченко Аким Тихонович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ивченко Тихон Григорьевич
Мать: Ивченко София
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евфросиния Акимовна
Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Секлатения Акимовна
Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ивченко Владимир Акимович
Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна
Смерть
Неизвестно