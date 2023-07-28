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Ивченко Аким Тихонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ивченко Тихон Григорьевич

Мать: Ивченко София

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евфросиния Акимовна

Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Секлатения Акимовна

Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ивченко Владимир Акимович

Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Ивченко Наталья Филипповна

Смерть
Неизвестно