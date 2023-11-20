Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Mueller) Berta
(Mueller) Berta
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1897
Дата смерти
28.09.1927
Пол
Женский
Отец
Mueller August
1868 г.р.
Мать
(Fitz) Teofila
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1897
Отец:
Mueller August
Мать:
Teofila
Смерть
28.09.1927
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия