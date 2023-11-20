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(Mueller) Berta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1897

Дата смерти

28.09.1927

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1897

Отец: Mueller August

Мать: Teofila

Смерть
28.09.1927
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