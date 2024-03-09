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Цибенко Василий Иннокентьевич

Место рождения

Усто-Каменогорск В-К обл.

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

26.09.1963

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Цыбенко Иннокентий

Мать: Цыбенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер.АлтайЭнерго
Смерть
26.09.1963

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