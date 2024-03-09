Цибенко Василий Иннокентьевич
Место рожденияУсто-Каменогорск В-К обл.
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти26.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Отец: Цыбенко Иннокентий
Мать: Цыбенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер.АлтайЭнерго
Смерть
26.09.1963