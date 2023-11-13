Мясникова Васса Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Васса Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

09.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1898

Дочь: Мясникова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
09.07.1899

Дочь: Мясникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
25.03.1901

Дочь: Васильева Александра Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Мясников Иван Петрович

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
24.04.1905

Сын: Мясников Иван Петрович

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
10.07.1907

Сын: Мясников Петр Петрович

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Мясникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Мясникова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Мясникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Мясникова Елена Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: Мясникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Петр Емельянович

Смерть
09.09.1916
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