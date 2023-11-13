Мясникова Васса Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
Дата смерти09.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1898
Дочь: Мясникова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
09.07.1899
Дочь: Мясникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
25.03.1901
Дочь: Васильева Александра Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
15.07.1903
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
24.04.1905
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
10.07.1907
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Мясникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Мясникова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Мясникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Мясникова Елена Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: Мясникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1916