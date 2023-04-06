Шеховцова (Черненко) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
10.04.1883
Дочь: Павлова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Гаубас Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1888
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.01.1890
Дочь: Фрикина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1897
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно