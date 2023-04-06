Шеховцова (Черненко) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеховцова (Черненко) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Черненко Тимофей Иванович

Мать: Черненко Наталья Никифоровна

Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Шеховцов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Павлова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Гаубас Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
28.06.1888

Сын: Шеховцов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.01.1890

Дочь: Фрикина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.10.1897

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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