Багрова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1925

Дочь: Бирюкова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич

Козлово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Нонна Васильевна

Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич

Козлово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багров Виктор Васильевна

Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серегина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильичева Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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