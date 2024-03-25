Багрова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1925
Дочь: Бирюкова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Нонна Васильевна
Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серегина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильичева Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Багров Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно