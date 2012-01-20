Könönen Martti Ilmari
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1928
Дата смерти20.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928
Отец: Könönen Aulis Tahvonpoika
Мать: Könönen Erda Alice
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Könönen Sinikka Helena
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Könönen Sinikka Helena
Смерть
20.01.2012
Похороны
18.02.2012