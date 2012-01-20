Könönen Martti Ilmari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen Martti Ilmari

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1928

Дата смерти

20.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928

Отец: Könönen Aulis Tahvonpoika

Мать: Könönen Erda Alice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Könönen Sinikka Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen Sinikka Helena

Смерть
20.01.2012
Похороны
18.02.2012
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