Чучва Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1957
Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна
Федосовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Тарасова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.09.?
Дочь: Умеш-Червонная Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Чучва Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чучва Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно