Пильемов-Сабуров Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1612 и 1622
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пильемов-Сабуров Григорий Stepanovich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1599
Дочь: Голицына Евфимия Юрьевна
Мать ребёнка: Пильёмова-Сабурова Анастасия Алексеевна
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
noble de Moscow
Смерть
Между 1612 и 1622