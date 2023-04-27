Пильемов-Сабуров Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильемов-Сабуров Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1612 и 1622

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пильемов-Сабуров Григорий Stepanovich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1599

Дочь: Голицына Евфимия Юрьевна

Мать ребёнка: Пильёмова-Сабурова Анастасия Алексеевна

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
noble de Moscow
Смерть
Между 1612 и 1622
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