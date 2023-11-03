Махлай (Гребенчук) Антонина Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
16.06.1935
Дочь: Осипова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Махлай Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Мельник Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Махлай Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно