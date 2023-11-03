Махлай (Гребенчук) Антонина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахлай (Гребенчук) Антонина Устиновна

Махлай (Гребенчук) Антонина Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1915

Отец: Гребенчук Устин Иванович

Мать: Гребенчук Александра Петровна

Бракосочетание
1934

Муж: Махлай Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1935

Дочь: Осипова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Махлай Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Мельник Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Махлай Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close