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Сучеван Пётр Васильевич
Сучеван Пётр Васильевич
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Место рождения
Костичаны
, Чернівецька область
Дата рождения
01.12.1979
Дата смерти
23.07.1995
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Костичаны
, Чернівецька область
Смерть
23.07.1995
Костичаны
, Чернівецька область
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