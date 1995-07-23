Сучеван Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучеван Пётр Васильевич

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Место рождения

Костичаны, Чернівецька область

Дата рождения

01.12.1979

Дата смерти

23.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Костичаны, Чернівецька область
Смерть
23.07.1995
Костичаны, Чернівецька область
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