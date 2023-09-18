Данилова (Бабичева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1960
Отец: Цапца Василий Федорович
Мать: Цапца Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Иван
Отец ребёнка: Данилов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай
Отец ребёнка: Данилов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долматова Лидия
Отец ребёнка: Данилов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Геннадий