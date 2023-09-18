Данилова (Бабичева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Бабичева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1960

Отец: Цапца Василий Федорович

Мать: Цапца Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Иван

Отец ребёнка: Данилов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай

Отец ребёнка: Данилов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долматова Лидия

Отец ребёнка: Данилов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Геннадий

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