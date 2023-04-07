Шостакович (Шостаковіч) Аудотия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марцеля
Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно