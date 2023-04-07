Шостакович (Шостаковіч) Аудотия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостакович (Шостаковіч) Аудотия Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шостакович Семен Петров

Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марцеля

Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Шостакович Петр Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
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