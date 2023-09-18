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Татьяна
Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Щербаков Борис
Мать
Тая
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Щербаков Борис
Мать:
Тая
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